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Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

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AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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