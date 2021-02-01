Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü iptal edildi

01.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:09
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri işletmesinin internet sitesinde verilen bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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