Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi - Haberler
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Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO'nun 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-10.30 saatlerinde planlanan 6 sefer de yine kuvvetli lodos nedeniyle gerçekleştirilememişti.

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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