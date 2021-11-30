Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa ( Mudanya ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri