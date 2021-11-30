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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa ( Mudanya ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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