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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 15.55'te yapılması planlanan Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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