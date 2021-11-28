Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun saat 15.55'te yapılması planlanan Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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