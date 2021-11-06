Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ) seferi gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

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