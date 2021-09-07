Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök