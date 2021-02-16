Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

16.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:18
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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