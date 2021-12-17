Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.

Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

 Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

 Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title