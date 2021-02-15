Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

15.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:23
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise 08.30'deki seferler yapılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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