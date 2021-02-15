Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise 08.30'deki seferler yapılamamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz