29.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:21

Demet Akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu Murat Boz ile telefonda görüştürdü

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu vatandaşı, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek mutlu etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir AVM'de gerçekleşen Otizm'e Destek EsFest etkinliği için Bursa'ya geldi. Burada sevenleriyle buluşan Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Yoğun ilgi gören Akalın, down sendromlu bir hayranıyla da yakından ilgilendi. Hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u arayan Demet Akalın, ünlü şarkıcı ile down sendromlu vatandaşı telefonda görüştürdü. Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek, otizm farkındalığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bursa demet akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu murat boz ile telefonda görüştürdü