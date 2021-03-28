Bursa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi iş birliğiyle toplanan 7 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi
Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi iş birliğiyle toplanan 7 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Afet Yönetim Merkezi önünde gerçekleştirilen uğurlama programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazlumlar için yardım kampanyasını düzenleyenlere ve yardımseverlere teşekkür etti.

Türkiye'nin sanayi, ticaret, ihracat, yüksek teknoloji ve kalkınmayla hedefine ulaşacağını belirten Aktaş, bu kalkınmanın temelinde ise yetime ve mazluma sahip çıkan hayırseverler olduğunu dile getirdi.

Aktaş, Türkiye'nin gerçek anlamda yetimlerin, mazlumların, gariplerin sığındığı bir liman olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın koca koca ülkeleri '3-5 bin Suriyeli alacağım.' derken bile farklı hesaplar yapıyor. Türkiye'nin ise birileri tepki verse de 3,5 milyon Suriyeli'ye baktığını, Bursa'nın da bu konuda gerekeni yaptığını herkes biliyor. Belki de gözü yaşlı büyüklerin veya çocukların yüzü suyu hürmetine Allah, zorluklara rağmen Türkiye'nin önünü açıyor. Dünyanın dört bir yanında yetimleri gözeten İHH'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da hazırlanan tırlarda un, yakacak, gıda, elbise ve hijyen paketleri yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 7 tır dualarla yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 17:42:04. #1.14#
title