Bursa'dan Suriye'ye 14 tır yardım malzemesi gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle toplanan 14 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle toplanan 14 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi açık otoparkında düzenlenen uğurlama programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mazlumlar için yardım kampanyası düzenleyenlere ve yardımseverlere teşekkür etti.

Dünya Yetimler Günü kapsamında böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını belirten Dündar, "Savaş nedeniyle çok sayıda çocuk yetim kaldı. Türk milleti kucağını açıp bu insanlara sahip çıktığı gibi onların orada kalması için ayrıca mücadele veriyor. İşte bugün buradan uğurlanan tırlar o insanların yurtlarında kalması için bir destektir. İnsanların yurtlarından edilmesini önlemek adına bu çalışmalara destek veriyoruz." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da dünyanın neresinde mazlum, yetim varsa onların elinden tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Savaş başladığından bu yana Bursa'dan 989. tırı Suriye'ye uğurlayacaklarını anlatan Kaptan, "Bugüne kadar Bursa halkı bizi mahcup etmedi. Ayrıca sadece Suriye değil, ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından gıda ve kıyafet gibi yardım malzemelerin bulunduğu14 tır dualarla yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca