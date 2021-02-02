Bursa'dan Suriye'de görev yapan Mehmetçikler için konteyner mescit gönderildi

Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe konteyner mescit gönderildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatıyla iç donanımı ile hazırlanan mescit, Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası" olan Türk askerinin, insanlık dramlarının yaşandığı Suriye'de masumların yardımına koştuğunu vurguladı.

Yılmaz, askerler için ne yapılsa az olacağını belirterek, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerlerimizden mescit talebi geldi. Biz de kısa sürede bu taleplerine cevap verelim istedik. Gönderdiğimiz mescidin hayırlı olmasını ve askerlerimizin burada yerine getirdikleri ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Askerler bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz