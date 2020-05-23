Bursa'dan Somali'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi
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Bursa'dan Somali'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi

Hayrat Vakfı Karacabey temsilciliği, Karacabey Belediyesi ve Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla Somali'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi.

Bursa'dan Somali'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi
23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:24

Hayrat Vakfı Karacabey temsilciliği, Karacabey Belediyesi ve Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla Somali'ye 30 bin Kur'an-ı Kerim gönderildi.

"Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Somali'deki Müslümanlara ulaştırılmak üzere 30 bin Kur'an-ı Kerim toplanması dolayısıyla Karacabey Ulu Cami önünde tören düzenlendi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin, yüce gönüllü insanların ülkesi olduğunu ifade eden Esgin, "Azınlık da olsa Kur'an, cami, ezan ile meselesi olanları biliyoruz. Cami ve ezanla meselesi olanların milletle de meselesi vardır. Aziz milletimiz, Kur'an'ın ve İslamın ruhuna uygun duruşunu daima göstermiştir." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yapılan hayrın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım tırı, Hayrat Vakfı ilçe temsilcisi Sedrettin Kaya'nın yaptığı dua sonrasında Somali'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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