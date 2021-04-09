Bursa'dan Şırnak'a kitap kardeşliği
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Bursa'dan Şırnak'a kitap kardeşliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'dan Şırnak'a kitap kardeşliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından toplanan kitaplar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki küçük öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından toplanan kitaplar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki küçük öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kurumda görevli personelin katılımıyla kitap toplama kampanyası düzenlendi. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada iki ay gibi kısa bir sürede yüzlerce kitap toplandı. Yaş gruplarına göre ayrılan kitaplar, ihtiyacı olan okullara gönderilmek üzere hazırlanırken, kampanyaya ilk talep Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nden geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasını sosyal medyadan öğrenen Beytüşşebap ilçesi Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni İrem Çeri, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile temasa geçip, öğrencileri için kitap istedi.

Büyükşehir Belediyesi personelinin bağışladığı kitaplar Bursa'dan yaklaşık 1600 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebaplı öğrenciler için umut olurken, Büyükşehir Belediyesi'nin küçük öğrencilere bir de sürprizi oldu. Öğrencilere kitap okumanın yanında eğlenceli vakit geçirebilmeleri için de Karagöz - Hacivat kuklaları ve eğitici zeka oyunları gönderildi.

Kısa sürede ellerine ulaşan kolileri açıp, öğrencilerini kitap ve çeşitli hediyelerle buluşturan Öğretmen İrem Çeri, böyle anlamlı bir kampanyaya imza atan Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. - BURSA

Bursa'dan Şırnak'a kitap kardeşliği
Bursa'dan Şırnak'a kitap kardeşliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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