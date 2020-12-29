Bursa'dan Sarıkamış'a vefâ

Yıldırım Belediyesi, 15-22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatında hayatını kaybeden 78 bin şehidi anmak ve Sarıkamış'ta halen vatani vazifelerini sürdüren askerlere destek için 'Bursa'dan Mehmetçiğe Vefa' programı düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi, 15-22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatında hayatını kaybeden 78 bin şehidi anmak ve Sarıkamış'ta halen vatani vazifelerini sürdüren askerlere destek için 'Bursa'dan Mehmetçiğe Vefa' programı düzenliyor.

Destanın 106'ıncı yılında, "106 Hatim, 106 Mektup ve 106 Genç" sloganıyla askerlere, bayrak, mektup ve Kur'an-ı kerim götürecek olan Yıldırım Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve Kars Valiliği desteği ile bu faaliyeti gerçekleştirecek. Mektup göndermek isteyenler Barış Manço Kültür Merkezi ile Hançerli Medresesi'ne teslim edebilecek ya da 0530 488 91 83 whatsapp hattına fotoğraf çekip atabilecek.

Bir insana dokunmanın bütün bir insanlığa dokunmak gibi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Asıl gayemiz bir insanın hayatına dokunabilmek. Bunun için yola çıktık. Sarıkamış'ta bizler için canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimizi anmak ve orada vatani görevini yerine getiren askerlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek hasebiyle bu programı organize ettik. Siz hemşehrilerimiz de bir askerimizin yüzündeki gülümsemenin sebebi olmak isterseniz mektuplarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu hem sizin hem de bizim onlara karşı sorumluluğumuz" diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi'nin başlattığı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Kaçan, Mim Kemal Öke, Muhammet Emre Kaya, Burak Haktanır gibi birçok ünlü isminde destek olduğu projede yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, çekmiş olduğu videoda şöyle konuştu:

"Malumunuz Sarıkamış Harekatının 106'ncı yıldönümü. Bizler için, vatanı için orada şehit olmuş, mücadele etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaptıklarını unutmuş değiliz. Bu vatana kattıklarından dolayı Allah onlardan razı olsun. Yerleri yurtları Cennet mekan olsun. Bursa'dan Sarıkamış Harekatı'nı unutturmamak, daimi hafızalarda tazelemek adına yeni bir çalışma. Sizler, Sarıkamış' ta vatani görevini yapan askerlerimize duygularınızı, mektuplarınızı gönderin. Eminim pek çok gönüle şifa olacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı