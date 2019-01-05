Bursa'dan Rekor İhracat

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının yakalandığı 2018 yılında aralık ayında Bursa'dan yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2018 yılında yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstikrarlı ihracat artışını 2018 yılında da sürdüren UİB, Türk ürünleriyle dünyada ulaşılmadık ülke bırakmadı. 2018 yılında hem yurt içi, hem de yurt dışında toplam 54 farklı fuar ve organizasyona katıldıklarını kaydeden UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2018 içerisinde yurt içi ve dışında birçok etkinliğe imza attık. Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı sürdürülebilir büyümesine büyük katkı sağlamak adına toplam 54 önemli fuar ve organizasyona; sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, milli katılım düzenledik. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) tarafından 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirlenen 2019'da da ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Fransa'ya kadar toplam 42 organizasyona katılarak ihracata güçlü katkımızı sürdüreceğiz" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) aralık ayında 98.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2018'de 1.3 milyar dolarlık dış satışa imza attı.

Aralık ayında 42 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 2018'i 634 milyon dolarlık ihracatla kapatırken, ihracatını 2017'ye oranla yüzde 14,71 artırdı.

Aralık ayında 13.6 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 2018 yılı genelinde 176.3 milyon dolarlık ihracata imza atarak, pazar yelpazesini de genişletti.

Aralık ayında yüzde 11,19 artışla 10.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2018'i bir önceki yıla göre yüzde 12,64 artışla kapattı. Birlik, yıl genelinde 131 milyon dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin 2018 yılı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,56 oranında artışla 2.2 milyar dolar olarak açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA