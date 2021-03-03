Bursa'dan Lübnan'daki Filistinlilere kumanya yardımı
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Bursa'dan Lübnan'daki Filistinlilere kumanya yardımı

03.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:11
Bursa'dan Lübnan'daki Filistinlilere kumanya yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Lübnan'daki Filistinli mültecilere kumanya yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Lübnan'daki Filistinli mültecilere kumanya yardımında bulundu.

Şubeden yapılan açıklamada, Lübnan'daki nüfusları 500 bini aşan ve tamamen dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirebilen Filistinli mülteciler için harekete geçildiği belirtildi.

Vakfın "Gıda Kumanya Dağıtım Projesi" kapsamında Bursa'dan bin gıda kumanyasının Lübnan'da dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşleri olmayan, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan Filistinli mülteciler mülk edinemiyor ve ülkede serbestçe dolaşamıyor. Kamplardaki elektrik ve şebeke suyu hatlarının iç içe ve açıkta bulunması ise yağmurlar nedeniyle yılda ortalama 50 kişinin hayatına mal oluyor. Hukuki olarak 'vatansız' Filistinliler, tam 72 yıldır Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki mülteci kamplarında ve güneş görmeyen çok katlı gecekondularda yaşam mücadelesi veriyor."

Açıklamada, şubenin başlattığı ve 50 bin kişinin istifade edeceği yardım kampanyasına destek verilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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