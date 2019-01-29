Bursa'dan Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterden Belirlendi

Bursa'dan Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterden Belirlendi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemek amacıyla helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Bursa'dan Kural İhlali Yapan Sürücüler Helikopterden Belirlendi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemek amacıyla helikopterli denetim gerçekleştirdi. Havadan kural ihlali yapttığı belirlenen 15 sürücüye ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik uygulama noktası oluşturdu. Ekiplere bir helikoter de destek verdi. Havadan kural ihlali yapan sürücülerin bulundukları yerler ve plakaları,uygulama noktalarında bekleyen ekiplere bildirildi. Havadan destekli uygulamada kural ihlali yapan  15 sürücüye ceza kesildi. 

- Bursa

Kaynak: DHA
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