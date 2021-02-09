Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı

09.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı

BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a koronavirüs sürecindeki katkılardan dolayı teşekkür etti.

BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a koronavirüs sürecindeki katkılardan dolayı teşekkür etti. Dr. Yavuzyılmaz, "Belediye, filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği sundu. Sağlık çalışanları ile karantina altındaki vatandaşlara yönelik 'C vitamini' destek paketlerine varana değin pek çok temel ihtiyaçlarımızı karşıladı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü geçen Mart ayından bu yana dezenfeksiyon çalışmaları, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnafa yönelik sosyal destekler, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve 'C vitamini' dağıtımı, filyasyon ekiplerine araç ile şoför desteği gibi katkıları aralıksız sürdürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek hazırladıkları 'Teşekkür Belgesi'ni verdi.

'TEDBİRLİ OLMALIYIZ, REHAVETE KAPILMAYALIM'

Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık çalışanlarının salgının görüldüğü ilk günden beri özveriyle çalıştığını hatırlattı. Dr. Yavuzyılmaz, "Her ne kadar sağlık çalışanları ön planda görünse de arka planda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumların büyük bir desteği var. Büyükşehir Belediyemiz; filyasyon ekiplerine sağladığı şoför ve araç destekleriyle bize çok önemli katkıda bulundu. Destekleri devam ediyor. Kapıyı her çaldığımızda bize fazlasıyla açtılar. Başkanımız başta olmak üzere sürece katkı veren bütün Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum. Ancak süreç devam ediyor. Gevşememek ve tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.TOPYEKUN MÜCADELE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaklaşık 11 aydır başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere milletçe pandemiye karşı topyekun bir mücadele verildiğini kaydetti. Bursa'da Valiliğin önderliğinde tüm kurumların kenetlendiğini, birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir mücadele sergilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu süreçten ekip ve ekipmanlarımızla her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte, özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı oluşturduğumuz 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' ile her zaman yad etmek istedik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç duyulan noktalarda destek vermeye devam edeceğiz. Ancak sürecin devam ettiği unutulmamalı. Tedbirlerin ihmal edilmemesi noktasında, tüm halkımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.


Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cansel ORUÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Angela Merkel Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Ali Sunal Ezgi Mola Feyza Aktan
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'dan koronavirüse karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:08:29. #1.15#
title