Bursa'dan Kilis'e Moral Yolculuğu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulucami'de kılınan sabah namazının ardından vatandaşlarla bereket sofrasında bir araya geldi.

Sabah namazının ardından ikram edilen simit, çay ve çorba ile kahvaltısını yapan Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, İl Müftülüğü tarafından 'Kahraman Ordumuza Tehecüdde Duaya' cemiyeti için bu hafta bereket sofrasının burada kurulduğunu yapıldığını kaydetti. Aktaş, Afrin harekatında görev yapan askerlere ve sınır hattında yaşayan vatandaşlara moral desteği vermek üzere Kilis'e gideceklerini belirterek, "Ülkemiz güney sınırında olası terör gruplarına karşı önemli bir mücadele veriyor. Allah ordumuza, devlet adamlarımıza, komutanlarımıza, güvenlik güçlerimize yardım etsin. Bir yandan terör gruplarına karşı önemli bir mücadele verirken diğer yandan sanayi, üretim, ihracat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bizim özgürlüğümüz için, gelecekteki rahat yaşantımız için verilen bu mücadeleye ilgisiz kalmamak lazım" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile yapılan program kapsamında, Kilis'e gideceklerini ve Bursa'dan gönderilen 8 yardım tırını Kilis'te karşılayarak askerlerle vatandaşlara hazırlanan malzemeleri vereceklerini söyledi. Yaklaşık 160 kişilik heyette iş adamı ve bürokratların bulunduğunu dile getiren Aktaş, Kilis'te esnafla ve vatandaşlarla iç içe olarak Bursa'nın desteğini bölgeye ulaştıracaklarını anlattı. Aktaş, birlik ve beraberlikle her engelin aşılacağına dikkati çekti. - BURSA