Bursa'dan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı
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Bursa'dan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Bursa'dan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı BURSA - Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi.

13.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:58

Bursa'dan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi. Uşak'daki ailesinin yanına kaçmak isteyen zanlı, Kütahya'da polise yakalandı.

Olay, Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk Karataş ile arası açık olan Serpil Karataş, bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk, cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk, münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaştı. Kızının seslerine aldırış etmeyen Osman Cenk, 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Babasına seslenmesine rağmen cevap alamayan ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı koca Uşak'a giderken yakalandı

Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk, Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk'i yakalamak için Kütahya polisiyle irtibata geçti. Kütahya emniyeti Bursa'dan kaçan Osman Cenk'i GİMPAŞ kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Bursa polisi Kütahya'da yakalanan Osman Cenk'i Bursa'ya getirmek için Kütahya'ya gitti.

Zanlı koca apartmandan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Osman Cenk Karataş'ın eşini öldürdükten sonra apartmandan kaçma anı kameralara böyle yansıdı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde, katil zanlısı kocanın apartmandan çıktığı esnada kızı ile karşılaştığı, kızının bağırmasına aldırış etmeden arabasına binerek Uşak'a kaçmak için hareket ettiği görülüyor.

Bursa'dan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Kaynak: İHA

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