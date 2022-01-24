Bursa'dan İstanbul güzergahına kış lastiği olan araçlar gidebilecek - Haberler
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Bursa'dan İstanbul güzergahına kış lastiği olan araçlar gidebilecek

Bursa'dan İstanbul güzergahına kış lastiği olan araçlar gidebilecek
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

İSTANBUL (AA) - Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne kış lastiği olan binek araçların geçişine izin verileceği bildirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'dan İstanbul istikametine gerek kara yolundan gerekse otobandan devam eden ve kış lastiği olan binek türü araçların yola devam etmelerine şu an itibariyle müsaade edilmeye başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Vali Canbolat, daha önce yaptığı açıklamada Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmişti.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bursa, Medya, kar, Güncel, Haber

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