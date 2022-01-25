Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor - Haberler
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Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor

Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne giden araçların geçişlerine izin verilmemesi üzerine otogarlarda bulunan vatandaşlar, yurtlara yerleştiriliyor.

İSTANBUL (AA) - Kar yağışı nedeniyle Bursa'dan İstanbul yönüne giden araçların geçişlerine izin verilmemesi üzerine otogarlarda bulunan vatandaşlar, yurtlara yerleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde mahsur kalanların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Aktaş, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile, hava şartları nedeniyle İstanbul'a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul'a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali'mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, ayrıca Kızılayın da vatandaşlara çorba dağıtımı yapacağını aktardı.

Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor

Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor

Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor

Bursa'dan İstanbul'a gidemeyen yolcular yurtlarda misafir ediliyor

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Bursa, Medya, kar, Güncel, Haber

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