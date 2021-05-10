Bursa'dan İsrail'e tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'dan İsrail'e tepki

Bursa'dan İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Bursa'da protesto edildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Bursa'da protesto edildi.

İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısı, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun organize ettiği basın açıklamasına yaklaşık 200 kişi katıldı. Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Mehmet Akif İnan'ın Kudüs şiiri ile konuşmasına başladı. Yünkül, "7 Mayıs Cuma günü yatsı namazının ardından İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa içerisine girerek başlattığı işgal girişimi devam ediyor. İbadet eden Filistinli Müslümanlara saldıran Siyonist rejim, Harem-i Şerif'te ibadet eden kadın, yaşlı, çocuk yüzlerce kişiyi yaraladı. Dünya kamuoyu Siyonist işgalci İsrail'in yeni bir zulmüne daha şahit oldu. İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve işgal girişimleri yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda daha kendini göstermektedir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa merkezli olarak Filistinli Müslümanların yaşadığı şehirde İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Mescid-i Aksa'nın da tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunun altını çizen Yünkül, "İsrail, Filistin'in varlığını hiçbir şekilde tanımamakta, özgürleşme yolunda hiçbir faaliyetine müsaade etmemektedir. Geçtiğimiz günlerde Filistin'de yapılacak olan seçimlerde Kudüs'ün oy vermesini engelleyerek Filistin seçimlerinin ertelenmesine sebep olmuştur. Seçimlerde aday olan kişileri sindirmek için baskı yapmakta ve üzerlerine suç atarak bu kişileri tutuklamaktadır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki Filistin'de işgal, zulüm var. Ama buna karşı direnişte var. Direniş varsa umut da vardır. Filistinli kardeşlerimiz direniyor, Filistinli kardeşlerimiz ayağa kalkıyor. Bütün Müslümanlara ve onurlu insanlara ayağa kalkın diyor. Bizler de ayağa kalkıyoruz. Bursa'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin her yerinden ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve onların bu güç gösterisinden korkmadığımızı haykırıyoruz" diye konuştu.

"Emperyalist işgalci İsrail'e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz. Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail'in işgaline hayır diyen, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini başlatıyoruz" diyen Yünkül, "İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını tüm dünyaya duyuracağız. Bugün buradan zalim işgalci Siyonist İsrail'e haykırıyoruz. Yıkılasın İsrail, enkazını görelim" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

(Ali Kamur - Berktuğ Öncü/ İHA)

Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki
Bursa'dan İsrail'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
Son dakika haber | İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
Son dakika haber | İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Demet Akalın Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'dan İsrail'e tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:23:36. #1.14#

title