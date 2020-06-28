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Bursa'dan Hindistan'a kereste ihracatı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firma tarafından işlenen tomruklar, kereste olarak Hindistan'ın Tenkasi kentine gönderiliyor.

Bursa'dan Hindistan'a kereste ihracatı başladı
28.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:32

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firma tarafından işlenen tomruklar, kereste olarak Hindistan'ın Tenkasi kentine gönderiliyor.

Firmanın sahibi Faysal Soyuşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle işlerinin yeniden hareketlendiğini bildirdi.

Daha önce Rusya'dan kereste ithal eden Hindistan'a ihracata başladıklarını belirten Soyuşen, şöyle konuştu:

"Hindistan'ın çeşitli şehirlerinden dostlarımızın aracılığıyla firmalarla görüştük. Görüşmelerimizde gördük ki bu şehirlerin hemen hemen hepsi kereste ihtiyacını Rusya'dan karşılıyor. Açıkçası biz de 'Neden ülkemizden gitmesin bu keresteler' dedik. Karşılıklı samimi geçen çalışmalar ve güven eşliğinde ihracatımızı gerçekleştirdik."

Soyuşen, sonraki yıllarda Bursa'dan Hindistan'a kereste ihracatının çok önemli bir seviyeye geleceğine inandığını vurguladı.

Bu ülkeye ilk partide bir konteyner ürün gönderdiklerini aktaran Soyuşen, "Kerestelerin kalitesine bakıldı. Sonrasında ise sürekli iş yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Yıllık olarak yaklaşık 240 konteyner kereste göndereceğiz inşallah. Bu da ülkemiz adına yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ihracat anlamına geliyor." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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