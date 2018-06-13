Bursa'dan Güneydoğu'daki Yetim Çocuklara Bayramlık

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı nedeniyle Güneydoğu'daki 450 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı aldı.

Bursa İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, toplanan bağışlarla Şanlıurfa'daki 250 ve Mardin'deki 200 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Hüseyin Kaptan, bir kardeşlik köprüsü olan bu tür çalışmaların, batının doğuyu tanıması için bir fırsat olmasını diledi.

Mardin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, "Bu mübarek günde Mardin'deki yetim çocukları unutmayarak onları giydirdikleri için teşekkür ediyoruz. Gönül köprüsünün devamı için Bursa'daki kardeşlerimizin buraları unutmamalarını diliyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin ve devamını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklar, kendileri için özel olarak kapatılan mağazada bayramlık alışverişlerini yaptı.