Bursa'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a uçuşlar temmuz ayında başlayacak
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Bursa'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a uçuşlar temmuz ayında başlayacak

Bursa'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a uçuşlar temmuz ayında başlayacak
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden başlayan Erzurum, Muş ve Trabzon seferlerine, temmuz ayında Gaziantep ve Diyarbakır uçuşlarının ekleneceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden başlayan Erzurum, Muş ve Trabzon seferlerine, temmuz ayında Gaziantep ve Diyarbakır uçuşlarının ekleneceğini söyledi.

Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, havalimanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verilen seferlere 24 Mayıs'ta yeniden başlandığını hatırlattı.

Haftada üç kez Erzurum, Muş ve Trabzon'a karşılıklı uçuş gerçekleştirildiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Muş'a ilave hatlar da konuldu. Üç ilin belediye başkanına görseller ulaştırdık. Kendi şehirlerinden Bursa'ya dönüş uçuşlarının olduğunun da duyurulması gerekiyor. Gidişlerde uçaklar tamamen dolu gidiyor. Dönüşlerle alakalı doluluk da sağlanacaktır. Temmuz ayında da Gaziantep ve Diyarbakır seferleri devreye girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Bursa'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a uçuşlar temmuz ayında başlayacak - Haberler Ekonomi
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