Bursa’dan Elazığ’a 10 bin kişilik aşevi

26.01.2020 00:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:37

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6.8 şiddetinde deprem yaşayan Elazığ'da günde 10 bin kişiye sıcak çorba ve gıda servisi yapacak bir aşevi kurmak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.