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Bursa’dan Elazığ’a 10 bin kişilik aşevi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6.8 şiddetinde deprem yaşayan Elazığ'da günde 10 bin kişiye sıcak çorba ve gıda servisi yapacak bir aşevi kurmak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.

26.01.2020 00:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:37
Bursa’dan Elazığ’a 10 bin kişilik aşevi

Büyükşehir Belediye Başkanı , 6.8 şiddetinde yaşayan 'da günde 10 bin kişiye sıcak çorba ve gıda servisi yapacak bir aşevi kurmak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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