Bursa'dan daire alan Arap turistler tatillerini yatırıma dönüştürüyor

03.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:02

Türkiye'de inanç ve kış turizminin önde gelen illerinden Bursa'da son yıllarda sayıları artan Arap turistlerden bazıları daire satın alıp tanıdıklarına kiraya vererek tatillerini yatırıma dönüştürüyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa, tarihi mekanları, yaz ve kış ziyaret edilen Uludağ'ı, termal tesisleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri konuk ediyor.

Özellikle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Sultan Külliyeleri, İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı Hanlar Bölgesi ve 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisinin yaşatıldığı Cumalıkızık Mahallesi'ni gezen Arap turistler, Uludağ, teleferik, İnkaya'daki 600 yıllık tarihi çınarın yanı sıra tarihi camilere ilgi gösteriyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, Bursa'ya 2018'de 750 bini yabancı yaklaşık 2 milyon turistin geldiğini söyledi.

Yabancı turistlerin büyük bölümünün Arap ve Orta Doğu ülkelerinden olduğunu belirten Saraçoğlu, "Bir miktar kış turizmi için Rusya'dan gelen turistler var. Diğer turistler de kültür turları için kente geldi." dedi.

Saraçoğlu, kültür turlarını daha fazla ön plana çıkarıp turist sayısını artırma hedefiyle çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bursa'ya 2019'da gelen turist sayısının geçen sene ile başa baş gittiğini kaydeden Saraçoğlu, "Ancak 2018 ile 2019 yılının ilk 8 ayını kıyasladığımızda, yurt dışından gelen turist sayısında yüzde 40'lık artışa rastlıyoruz. Yaptığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle Bursa'nın özellikle 1-2 yıl içinde daha fazla turist çekecek bir noktaya geleceğini düşünüyoruz, çalışmalarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

"Algı değişti, gayrimenkul pazarında Araplar güçlendi"

Saraçoğlu, Bursa'yı tercih eden Arap turistlerin ağırlıklı olarak Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinin vatandaşları olduğunu dile getirdi.

Arap ülkelerinden gelenlerin bazılarının farklı bir yöntem izlediğine değinen Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sezon Arap turizmi yoğun bir şekilde seyrediyor. Fakat gelen Arap turistlerin çoğunluğu turizm hizmeti satın alarak gelmiyor. Yani otel rezervasyonu veya otelde konaklama yapmıyorlar. Algı değişti, gayrimenkul pazarında Araplar güçlendi. Bursa'da fazla sayıda ev sahibi olan Arap var. Aynı zamanda kiralık olarak daire tutanlar da var. Arap turistler Bursa'yı artık avuçlarının içi gibi biliyor, kendi imkanlarıyla hareket edip geziyorlar. İnfluencer, blogger ve youtuber'ların sunmuş olduğu görsellerden istifade ederek planlama yapıp oralara daha çok ağırlık veriyorlar. Onların gezdikleri yerleri geziyorlar. Baktığımız zaman Bursa'ya gelen Arap turistlerin yüzde 60'a yakını kendi imkanlarıyla geliyor. Yüzde 30 civarında acentelerden rezervasyon yaptırıyorlar. Yüzde 10'u da kapı müşterisi gibi otellere direkt giriş yapıyor."

Murat Saraçoğlu, satın aldıkları ya da tanıdıklarından kiraladıkları dairelerde konaklayan Arap turistlerin turizme katkısının gün geçtikçe azaldığını, bu nedenle de turizmcilerin yönünü başka pazarlara çevirdiğini anlattı.

Arap turistlerin gayrimenkul pazarında Bursa'ya önemli destekleri, yatırımları olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Bursa'da ev satın aldıktan sonra 15 gün veya 1 ay tatillerini yapıyorlar, daha sonra kendi vatandaşlarına bu daireleri kiraya veriyorlar. Satın aldıkları dairenin maliyetini belki 8-10 senede çıkardıklarını düşünüyoruz. Bu turistlerin çarşıya katkısı olumlu. Özellikle yaz döneminde restoranlarda, AVM'lerde, turistik yerlerde, eğlence merkezleri ve Kapalı Çarşı'da kalabalık şekilde Arap turistleri görebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA