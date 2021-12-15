Bursa'dan çalınıp çekici ile taşınan otomobil Sakarya'da bulundu - Haberler
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Bursa'dan çalınıp çekici ile taşınan otomobil Sakarya'da bulundu

Bursa'dan çalınıp çekici ile taşınan otomobil Sakarya'da bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da çalınan otomobil, oto kurtarma aracıyla taşınırken Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde bulundu.

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Bursa'da çalınan otomobil, oto kurtarma aracıyla taşınırken Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde bulundu. Olaya ilişkin oto kurtarma aracının sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan çalınan bir otomobilin Sakarya'ya doğru seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mekece Mahallesi mevki'inde gerekli önlemleri alarak bekleyen ekipler, yaptıkları denetim sırasında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erekli Mahallesinden çalınan 16 Z 1899 plakalı Fiat marka otomobilin, 14 AAG 888 plakalı oto kurtarma aracıyla taşındığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan oto kurtarma aracının sürücüsü N.A., komutanlığa götürüldü. Şüpheli, komutanlıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

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