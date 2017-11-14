Bursa'dan çalınan bira yüklü tır Giresun'de ele geçirildi...Tır güvenlik kamerasında



BURSA - Bursa'dan çalınan bira yüklü tırın dorsesi Giresun'da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den 200 bin TL değerinde 26 ton birayı yükleyen tır, Karacabey-Bursa yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda çalındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dorsesinden ayrılan tırı Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde buldu. Benzer hırsızlık olayları hakkında yurt genelinde araştırma yapan jandarma ekipleri, 10 yıl önce aynı yöntemle hırsızlık yapan zanlıların Karadeniz Bölgesi'ne geçtiklerini tespit ederek çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Zanlıların izlerini sürerek polis ile birlikte koordineli çalışan ekipler, çalınan dorse ve içindeki alkollü içecekleri eksiksiz olarak Giresun merkezdeki bir tekel büfesine satılırken yakaladı. Dorseyi çalarak tanınmaması için boyadığı iddia edilen L.G. adliyeye sevk edildi.