Bursa'dan Çalınan 26 Ton Bira Yüklü Dorse, Giresun'da Ele Geçirildi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım günü Bursa'dan çalınan TIR'ın içi 26 ton bira yüklü dorsesini Giresun'da ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.



İzmir'den piyasa değeri 200 bin lira olan 26 ton birayı kullandığı TIR'a yükletip İstanbul'a teslim etmek üzere yola çıkan H.U., Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. H.U. yeniden yola çıkmak üzere geldiğinde TIR'ın çalındığını gördü. H.U.'nun haber vermesi üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek TIR'ı Mudanya'nın Yörükyenice Mahallesi'nde dorsesinden ayrılmış olarak buldu.



Yapılan araştırma sonucu bira yüklü dorsenin ise boyandığı tespit edildi. Jandarma, 10 yıl önce yaşanan ve Karadeniz bölgesinde ele geçirilen bira hırsızlığını dikkate alarak Karadeniz sahilinde bulunan tüm illerin jandarma ve emniyet birimlerini uyarıp çalınan dorsenin plakasını bildirdi. Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri plaka tanıma sisteminde çalınan dorsenin şehre girdiğini tespit etti. Jandarma ile yapılan iletişim sonucu bira yüklü dorse satılmak istenirken Giresun'da ele geçirildi. L.G. isimli şüpheli gözaltına alınırken biralar ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



- Bursa