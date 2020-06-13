Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi.

Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı
13.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:58

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi. Uşak'daki ailesinin yanına kaçmak isteyen zanlı, Kütahya'da polise yakalandı.

Olay, Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk Karataş ile arası açık olan Serpil Karataş, bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk, cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk, münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaştı. Kızının seslerine aldırış etmeyen Osman Cenk, 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Babasına seslenmesine rağmen cevap alamayan ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı koca Uşak'a giderken yakalandı

Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk, Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk'i yakalamak için Kütahya polisiyle irtibata geçti. Kütahya emniyeti Bursa'dan kaçan Osman Cenk'i GİMPAŞ kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Bursa polisi Kütahya'da yakalanan Osman Cenk'i Bursa'ya getirmek için Kütahya'ya gitti.

Zanlı koca apartmandan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı

Osman Cenk Karataş'ın eşini öldürdükten sonra apartmandan kaçma anı kameralara böyle yansıdı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde, katil zanlısı kocanın apartmandan çıktığı esnada kızı ile karşılaştığı, kızının bağırmasına aldırış etmeden arabasına binerek Uşak'a kaçmak için hareket ettiği görülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Haber
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu İrem Derici Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Semih Özsoy Lionel Messi Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 18:18:16. #1.15#
title