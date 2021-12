Bursa'dan, Batman'a Gönül Köprüsü

BATMAN (Habermetre) - Valimiz Hulusi Şahin; iller arasında diyalog ve iş birliği sağlanması amacıyla ilimizi ziyaret eden Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) üyelerini ve Batman'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini yemekte ağırladı.

Yemekte bir selamlama konuşması yapan Valimiz, " Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük şehirlerinden biri. Merkez nüfusumuz 450 bin, toplam nüfusumuz 620 bin, merkez nüfus itibarıyla büyük şehir olan birçok bölge illerinden büyük bir şehir Batman. Canlı bir üretim ve ticari hayatı var. Büyük oranda sulu tarımın yapıldığı verimli bir ovanın ortasına kurulmuş olan Batman'da; sanayinin yanı sıra gelişmiş bir tarım sektörü var. Bu verimli ovada buğdaydan mısıra, pamuktan susama ve karpuzdan mercimeğe kadar çok geniş bir yelpazede tarım ürünü yetiştirilmektedir. Ayrıca tütün, çilek ve fıstık yetiştiriciliğinde çok önemli bir üretim hacmine ulaşmış durumdayız. Buraları görmeyenler farklı olduğunu zannederler ama öyle değil. Görmek ve bilmek önemlidir. Bursa'da altyapı, üstyapı olarak ne varsa Batman'da da o var. Devletimiz Bursa'ya ne hizmet götürüyorsa, Batman'a da aynısını getiriyor" diye konuştu.

"Bursa ve Edirne ne Kadar Bizimse, Batman da o Kadar Bizimdir"

Türkiye'nin her yerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Valimiz, "Bursa; Türkiye'nin incisidir, başkentlerimizden biridir, şehzadeler şehridir. Her metre karesi ecdat yadigarıdır. Çok verimli topraklara sahiptir. Bursa ve Edirne ne kadar bizimse, Batman da o kadar bizimdir. Batman ne kadar Batmanlılarınsa, Bursa da o kadar Batmanlılarındır ve Batman da o kadar Bursalılarındır. Şimdi bu dağlarda iki metre karın üstünde vatan toprağının her bir köşesinde Mehmetçik nöbet tutuyor, vatan toprağını muhafaza etmek için. Herkes bu cepheden baksın. Batman'a, Şırnak'a, Hakkari'ye de bu gözle vatan toprağı olarak bakmak lazım. Bu coğrafyada güçlü olarak yaşamak zorundayız" dedi.

BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp ve yönetim kurulu üyeleri ise Valimize, kendilerini ağırladıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Yemeğe; İl Genel Meclisi Başkanı/Petrolspor Kulübü Başkanı Abdulvahap Akbaş, oda başkanları, BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, yönetim kurulu üyeleri ve Bursa'da faaliyet gösteren il derneklerin temsilcileri ile ilimizin STK temsilcileri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet