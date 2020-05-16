Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
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Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını 'hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2'si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
16.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:50

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını 'hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2'si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcının kargo şirketinde yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alman vatandaşı olan R.D. isimli bayanın bir süredir Bursa'da bulunan kişiler tarafından telefonla dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.D. isimli kadının, Türkiye'de bulunan bir çağrı merkezinden telefonla arandığını, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları Alman kadına; "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı, bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para vermeniz gerekiyor." diyerek para talep ettikleri belirlendi.

DOLANDIRICININ YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu talepler doğrultusunda daha önce zarf içerisinde paraların kargo ile gönderildiğini ve son kargonun da Perşembe günü Bursa'ya geleceğini tespit eden ekipler, Asayiş Daire Başkanlığı ve Almanya'daki mevkidaşlarıyla yaptıkları koordineli çalışmayla, şüphelilerin parayı alacağı kargo şirketine giderek beklemeye geçti. Para dolu zarfı almak için kargo şirketine gelen Ö.B., zarfı alıp kargo şirketinden çıkar çıkmaz merdivenlerde başarılı bir operasyonla yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ö.B.'nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin Euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet Usb belleğe el konuldu. Ö.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İFADESİNDE ALMAN VATANDAŞLARINI ARAYANLARIN KADIN OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., dolandırılan Alman vatandaşlarını Alman polisi olarak arayan kadınların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Bunun ardından kadınları yakalamak için harekete geçen ekipler, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınları yakaladı. Kadınların evlerinde yapılan aramalarda arama programı ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan USB bellek ve bu vatandaşları aradıkları laptop, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 Euro ele geçirildi.

ERKEK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ KADINLARA EV HAPSİ VERİLDİ

Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınlara ev hapsi cezası verildi.

(Fatih Çapkın/İHA)

Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar

Kaynak: İHA

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