Bursa'dan Ağrı, Muş ve Bitlis'teki ihtiyaç sahiplerine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan erzak paketleri, 3 tırla Ağrı, Muş ve Bitlis'teki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan erzak paketleri, 3 tırla Ağrı, Muş ve Bitlis'teki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 3 tırın uğurlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç sahipleri için kampanya düzenleyenlere ve yardımseverlere teşekkür etti.

Yardımların gönderileceği üç kentin belediye başkanlarıyla konuştuğunu belirten Aktaş, "Çok mutlu oldular. Mesele biner koli erzak göndermekten ziyade bu duyarlılığı, anlayışı ortaya koymak. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Adettendir, ramazan öncesinde evlerin bereketlenmesi adına bu tür faaliyetler yapılır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tırlar, dualarla uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz