Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı
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Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı

Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sel felaketlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.

Sel felaketlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.

Aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine yardımlar yapılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Bursa Valisi Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı. - BURSA

Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı
Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı
Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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