Bursa'dan Adalet Buluşması'na 81 Otobüs Ile Gittiler
Bursa'dan Adalet Buluşması'na 81 otobüs ile gittilerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son günü olan bugün Maltepe'de yapılacak olan Adalet Buluşması'na destek için Bursa'dan 81 otobüs İstanbul'a hareket etti.
Bursa'dan Adalet Buluşması'na 81 otobüs ile gittiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün son günü olan bugün Maltepe'de yapılacak olan Adalet Buluşması'na destek için Bursa'dan 81 otobüs İstanbul'a hareket etti.
15 Haziran günü Ankara Güvenpark'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün son günü olan bugün Maltepe'de yapılacak olan 'Adalet Buluşması'na katılmak için Bursa'dan 81 otobüs, sabah saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Bursa Şubesi (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bursa Şubesi (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Bursa Şubesi (TMMOB), Halk Evleri, Emek Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eğitim İş Sendikası Bursa Şubesi üyelerinden oluşan toplam 4 bin kişi, Bursa Kent Meydanı'ndan hareket eden otobüslere binerek Adalet Buluşması'na destek için yola çıktı.
Hareket öncesi basın açıklaması yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, 'Genel Başkanımızın başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için İstanbul'a gidiyoruz.' dedi.