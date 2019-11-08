08.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:59

Bursa'dan 12 bin yıl öncesine tarihi yolculuk

BURSA - 'Tarihin sıfır noktasından geleceğe Göbeklitepe' projesi dahilinde Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe tapınaklarını ziyaret eden 45 kişi, son dönemin en büyük arkeolojik keşfine şahit oldu.

Üreten girişimci bir Türkiye hedefi için faaliyete başladıkları günden itibaren hayata geçirdikleri ulusal ve uluslararası projelerle dikkat çeken Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği, bu kez kültürel tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillerle buluşması için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle anlamlı bir projeye imza attı. Gürsu Belediyesi'nin paydaşlığında gerçekleşen ve aralarında akademisyenler, basın mensupları, dernek temsilcilerinin yer aldığı 45 kişiyi 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini sıfır noktası kabul edilen Şanlıurfa Göbeklitepe ören yerine götürdü.

Türkiye'nin kültürel miras açısından dünyada eşsiz bir konumda olduğunu belirten Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Adem Yıldırım, "Bu evrensel zenginlik ve çeşitlilik ülkemize uluslararası bir sorumluluk yüklemektedir. Bu proje ile ülkemizin üzerine düşen bu sorumluluktan pay çıkaran bir sivil toplum kuruluşu olarak kültürel mirasın gelecek nesillere iletilmesi ve korunmasına katkı koymak en büyük heyecanımız" dedi.

Bu özel projenin paydaşlarından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da, "Adeta insanı zaman yolculuğuna çıkaran Göbeklitepe sayesinde tarih, medeniyet ve kültür değerlerin incelenmesi için özellikle Gürsulu öğrenciler ve kadınları bölgeye götüreceğiz. Dış güçlerin gayreti ile oluşturulmak istenen önyargılar bu kültürel ziyaretlerle yıkılacaktır" dedi.

Dünyanın en eski ve etkileyici arkeolojik alanlarından biri olarak insanlık tarihine ilişkin ezberleri bozan Göbeklitepe'yi ziyaret eden farklı meslek ve yaş grubundan ziyaretçiler, buradan başlayarak Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'e tarihin izinde unutamayacakları bir yolculuk gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA