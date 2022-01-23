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Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor Lapa lapa yağan karda kendini dışarı atan vatandaşlar gönüllerince eğlendi Aç kalan güvercinleri drone operatörleri beslendi Bursa'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, drone ile havadan böyle görüntülendi.

BURSA (İHA) - Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor

Lapa lapa yağan karda kendini dışarı atan vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Aç kalan güvercinleri drone operatörleri beslendi

BURSA - Bursa'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, drone ile havadan böyle görüntülendi. Lapa lapa yağan kar yağışının fırsat bilen vatandaşlarda, aileleriyle gönüllerince eğlendi.

Bursa'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Aralıklarla yoğun yağan kar yağışı havadan drone operatörleri Abdullah Furkan Bakırcan, Zeki Sevim ve Hüseyin Tuğrul tarafından böyle görüntülendi. Yolların açık olduğu Bursa'da lapa lapa yağan kar yağışını gören vatandaşlar, aileleriyle birlikte dışarı akın etti.

Süz havuzlarının buz tuttuğu Bursa'da, kar yağışı sebebiyle aç kalan güvercinler de drone operatörleri tarafından beslendi.

Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor

Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor

Bursa'daki yoğun kar yağışı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Drone, Bursa, kar, Güncel, Haber

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