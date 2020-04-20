Bursa'daki yarışma "evde kal" çağrısıyla son buldu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrimiçi düzenlenen "Bursa Evden Yarışıyor" adlı program, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrimiçi düzenlenen "Bursa Evden Yarışıyor" adlı program, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evlerinde kalan vatandaşların nitelikli zaman geçirmeleri için sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen "Bursa Evden Yarışıyor" programın kazananı belli oldu.

Belediyenin encümen salonuna kurulan mini stüdyo aracılığıyla gerçekleştirilen programa telekonferans yöntemiyle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yarışmacıların heyecanını paylaştı.

Aktaş, 10 gün süren ve internet üzerinde günde iki bölüm halinde gerçekleştirilen yarışmaya 16 bin 715 kişinin katılım sağladığını kaydetti.

Yarışmaya gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Aktaş, yarışmanın internet sayfasının da 720 bin 459 gibi rekor bir oranda görüntülendiğini ifade etti.

Yarışma programının finalinde 10 kişi, Bursa ve Kovid-19 salgınına ilişkin hazırlanan sorulara doğru cevap verebilmek için ter döktü. Toplam 20 sorudan 19'una doğru cevap veren Osman Yırtımcı birinci oldu. Mudanya ilçesinde yaşayan Yırtımcı, bir cep telefonu ve kitap setinin sahibi oldu.

Yarışmanın sonunda tüm finalistler, Bursalılara "evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA