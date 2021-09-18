Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Kırsal Ocaklı ve Güllüce Mahalleleri arasındaki Karakaya mevkiinde, bugün saat 12: 15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yer yer çalılıkların bulunduğu bir tepelikteki arazide yükselen alevler, kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle başlayan söndürme çalışmalarına yangın helikopterleri de havadan destek verdi. Ulaşım zorluğu yaşayan ekiplerin yardımına gelen hava desteği sayesinde alevler, saat 14: 00 sıralarında kontrol altına alındı. - BURSA

Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor Abdullah Avcı Halis Özkahya Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:33:37. #1.17#