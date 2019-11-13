Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 21'e yükseldi

13.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:52

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 11 Kasım'da şafak vaktinde düzenlediği operasyonda yakalanan 27 zanlıdan 21'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve iki tüfek ile 10 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sı dün tutuklanmıştı.

Kaynak: AA