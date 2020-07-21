Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 150 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA