Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
21.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:36

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 150 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8 tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu 3. Sayfa
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Ekonomi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Tuma Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cenk Eren Tuvana Türkay Burcu Esmersoy Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Erkek Muğla Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 18:47:31. #1.15#
title