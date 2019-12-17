Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

17.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:08
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kentte yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde 263 gram ve 35 tablet sentetik uyuşturucu, 45 gram esrar, 4 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G, R.D, M.S.D, B.N. ve M.M. tutuklandı, K.D'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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