Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı - Haberler
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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa kent merkezi ve İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ve İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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