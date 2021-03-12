Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

12.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, iki kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, T.D. (26) ve K.İ.A (22), gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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