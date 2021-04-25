Bursa'daki üniversitelerden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Bursa'da faaliyet gösteren iki üniversitenin senatoları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa'da faaliyet gösteren iki üniversitenin senatoları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının aziz vatanın birlik ve bütünlüğüne kasteden, Türkiye açısından yok hükmünde beyanatlar olduğu belirtildi.

Anadolu kültürünün eşsiz hoşgörü ve birlikte yaşama iradesinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, "Medeniyetimize karşı ortaya atılan ve tarihsel açıdan hiçbir belgeye dayanmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadesine yer verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun açıklamasında ise bu topraklarda adaleti ve barışı hakim kılan Türk milletinin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmadığına dikkat çekildi.

Konunun tarihçiler tarafından tartışılması ve belgelerin açılmasını kabul edemeyen emperyalist güçlerle maşalarının tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Geçmişte ve ne yazık ki hala günümüzde de her türlü işgal, sömürü ve soykırımı yapan, eli kanlı terör örgütlerini açıktan destekleyen ve ülkelerinde koruyan emperyalist bazı devletlerin, tarihi belge ve gerçeklere dayanmayan siyasi rant hedefli açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. 1915 olayları ile ilgili kirli siyasi hesaplar peşinde koşan emperyalist devletler ve politikacıların sözleri değil bilimsel ve tarihsel hakikatin kaynağı olan arşivler konuşulmalıdır. Sözde Ermeni soykırım iftirası ile Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüzyıllarca barış içinde yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtmaya ve bundan nemalanmaya çalışan zihniyeti şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan